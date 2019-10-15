Киев, , 17:50 — REGNUM «На Украине началась «политическая возня» вокруг мирного урегулирования конфликта на востоке, чтобы снизить рейтинги президентской партии «Слуга народа» в отдельных регионах Донбасса». Об этом 15 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил полковник Службы безопасности Украины в запасе Олег Стариков, комментируя причины организации протестов в Киеве.

«В основном идет политическая борьба. Прошла одна социология, что Зеленский там набирает более 50% голосов. Вот и началась эта политическая возня, чтобы он не набрал более 50% голосов», — сказал Стариков.

Он сообщил, что иностранные инвесторы готовы вложить в Донбасс около 50 млрд долл инвестиций.

«Еще при Порошенко на границе Украины стояло около 50 млрд долл на восстановление той территории. Инвесторы готовы идти. Уже Российская Федерация обещала, что даст более 15 млрд долл на восстановление той территории. Сейчас идет борьба за освоение этих денег и за местные выборы», — сказал Стариков.

«Решение сильных мира сего об урегулировании конфликта на востоке Украины уже принято. К большому сожалению, Крым туда не вошел, но уже решено. Или до конца этого года или до весны», — подытожил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Владимир Зеленский пообещал силой не разгонять украинских ветеранов, которые пришли в Золотое для «защиты местного населения и митингуют против отвода воюющих сторон в Донбассе». При этом президент отказался раскрыть стратегию и тактику переговоров с Кремлем по Донбассу.