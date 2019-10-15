Киев, 15 октября 2019, 17:50 — REGNUM «На Украине началась «политическая возня» вокруг мирного урегулирования конфликта на востоке, чтобы снизить рейтинги президентской партии «Слуга народа» в отдельных регионах Донбасса». Об этом 15 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил полковник Службы безопасности Украины в запасе Олег Стариков, комментируя причины организации протестов в Киеве.
Он сообщил, что иностранные инвесторы готовы вложить в Донбасс около 50 млрд долл инвестиций.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Владимир Зеленский пообещал силой не разгонять украинских ветеранов, которые пришли в Золотое для «защиты местного населения и митингуют против отвода воюющих сторон в Донбассе». При этом президент отказался раскрыть стратегию и тактику переговоров с Кремлем по Донбассу.