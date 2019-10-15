Цхинвал, , 17:48 — REGNUM 15 октября во время пресс-конференции с представителями министерства обороны Южной Осетии военный комиссар республики Роберт Бибилов сообщил, что на данный момент на российской военной базе проходят службу по контракту около 400 граждан Южной Осетии, передает информагентство «Рес».

Служащие российской военной базы в Южной Осетии Cominf.org

Участники пресс-конференции отметили, что югоосетинская молодежь охотно идет служить на 4-ую российскую базу, дислоцированную на территории Южной Осетии. Бибилоа указал, что важным преимуществом прохождения службы на российской базе является полный пакет соцгарантий.

«Около 400 ребят в Южной Осетии на сегодняшний день заключили контракты на прохождение службы на российской базе», — заметил Бибилов.