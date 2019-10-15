Москва, , 17:44 — REGNUM Тот факт, что сегодня американские военные покинули две свои базы в Сирии, а ранее фактически передали российским силам контроль над стратегическим городом Манбидж, свидетельствует о том, что Россия становится ключевым игроком не только в вопросах сирийского урегулирования, но и в целом на Ближнем Востоке. Так для ИА REGNUM прокомментировала складывающуюся в Сирии ситуацию депутат Госдумы РФ Елена Панина.

«В ситуации, когда в регионе «все воюют со всеми», только Россия способна вести диалог со всеми сторонами ближневосточных конфликтов», — считает депутат.

Панина напомнила, что после того, как в 2011 году по Ближнему Востоку прокатилась волна «цветных революций», так называемая «Арабская весна», США приступили к реализации плана создания Большого Ближнего Востока. Плана, который предполагал перекройку существующих границ в регионе.

«Россия, напротив, последовательно защищала принцип суверенитета. Даже в ситуации тяжелейшего противостояния с силами международного терроризма в Сирии. Москва никогда не поступалась принципами международного права, не ловила рыбу в мутной воде.

Депутат ГД РФ Елена Панина Россия вела честную игру, оставляя открытыми ворота для диалога для всех легитимных участников ближневосточного процесса. Исключение — только для террористов. Сегодня эта стратегия начала приносить свои плоды».

Как подытожила депутат, на фоне падения доверия к США со стороны всех без исключения игроков «ближневосточной шахматной доски», Россия становится единственно возможным модератором мирного процесса в регионе.