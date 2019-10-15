Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Законодатели американского штата Калифорния запретили политические дипфейки перед выборами президента США 2020 года. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают американские СМИ.

Дипфейками называют фальшивые видеозаписи созданные с помощью минтеза изображения человека. В данной технологии применяется генеративно-состязательная нейросеть (GAN). С ее помощи можно сгенерировать изображение человека и создать фальшивый видеоролик, на котором, например, известный политик произносит речь, которую в реальности он не произносил.

Стоит отметить, что Калифорния стала уже вторым штатом в США, где запрещены подобные видео. Первым был Техас. При этом в Техасе за распространение таких видео можно получить год тюрьмы. В Калифорнии решили ограничиться исками о возмещении морального ущерба.

Однако ряд общественных организаций в США, в том числе Американский союз гражданских свобод, считает, что данный закон ограничивает свободу слова.