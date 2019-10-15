Москва, , 17:38 — REGNUM ООН, ОБСЕ, Совет Европы и участники «нормандского формата» должны дать принципиальную оценку акциям неонацистов, проходящим на Украине и соответствующим образом воздействовать на Киев, указано в сообщении МИД РФ, опубликованном 15 октября.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство напоминает о необходимости побудить власти Украины противодействовать неонацистам и выполнять свои обязательства в рамках мирного урегулирования в Донбассе.

«Призываем международные структуры, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также наших партнеров по «нормандскому формату» дать принципиальную оценку подобным неонацистским акциям и побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества», — указано в сообщении МИД России.

Российский МИД подчёркивает, что в Киеве 14 октября прошли акции националистов с нацистской символикой и лозунгами, прославляющими пособников Гитлера Шухевича и Бандеру.

«Более того, накануне шествий премьер-министр Украины А. Гончарук выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы. Никак не реагируют на националистические настроения на Украине ее западные покровители, в том числе вовлеченные в мирный процесс на востоке страны», — отмечает российское дипломатическое ведомство.

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