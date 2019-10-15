Таллин, , 17:37 — REGNUM Информационная система установления личности по биометрическим параметрам заработает в Эстонии на два года позже предполагаемых сроков — к 2022 году и будет стоить не 20 млн евро, а 27 млн евро. Кроме того, до сих пор неясно, какие именно личные данные будут содержаться в банке данных системы, пишет сегодня, 15 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Ранее предполагалось, что система будет не только распознавать личность, но и даже выводить по запросу биографию. Проект был представлен в 2017 году, однако за два года подготовительных работ амбиции властей заметно убавились. Сейчас идёт речь о некой тестовой и урезанной версии, которая к тому же будет стоить дороже, нежели предполагалось ранее.

Так же оказалось, что проект лишь частично сможет профинансировать ЕС, поскольку некоторые компоненты системы изначально не соответствуют ни одной программе, по которой ЕС выделяет средства.

Предполагается, что системой смогут пользоваться больницы, банки, магазины оружия, операторы связи и другие общественные учреждения.