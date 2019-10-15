Москва, , 17:56 — REGNUM Россия нуждается в больших идеях, способных к обеспечению мощного стратегического прорыва России — убежден Президент РФ и ученые страны.

Рост ВВП выше среднемировых темпов — на 6,2%, увеличение населения Сибири и Дальнего Востока на 1 млн человек и новый путь развития страны может обеспечить мегапроект «Евразийский пояс развития» — уверены его разработчики: РАН и МГУ.

« Россия во все времена жила большими идеями, которые собирали страну после кризисов, поднимали экономику, вдохновляли народ на великие свершения , — заявил, представляя мегапроект на Президиуме РАН, академик Геннадий Осипов, вспомнив строительство Транссиба, БАМа, план ГОЭЛРО, атомный и космический проекты, — Сегодня Россия, переживающая не самые приятные времена, также нуждается в больших идеях, способных, как сказано президентом Российской Федерации, к обеспечению мощного стратегического прорыва, определяющего основные параметры будущего России и ее народа. Такой идеей, на взгляд разработчиков и авторов проекта и является социальный мегапроект «Евразийский пояс развития» ».

Речь идет о создании так называемой транспортной решетки на территории всей страны, с возможным выходом в сопредельные регионы по направлениям Запад-Восток, Север-Юг, а также интеграции всех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного, морского, «сведение их единую систему согласованного единства транспорта, энергетики, телекоммуникации».

Есть у мегапроекта, по словам академика Осипова, социальные и геополитические аспекты, не менее важные, чем экономические — обеспечение территориальной связанности страны, преодоление угрозы её возможного распада, введение в хозяйственный оборот природных богатств Сибири, Дальнего Востока и Арктики, стимулирование социально-экономического развития регионов огромной страны, создание современных высокотехнологичных предприятий, которые академик назвал «условием для закрепления населения в пустеющих или продолжающих пустовать окраинах России».

Если говорить в цифрах, то математическое моделирование до 2030 года, как сообщил докладчик, рисует такую картину в случае реализации проекта «Евразийский пояс развития»:

— рост ВВП на 6,2%;

— рост реальной заработной платы на 5,6%;

— увеличение население Сибири и Дальнего Востока на 1 млн человек;

— 2,5 тыс. км новых железнодорожный путей;

— более 50 масштабных инвестпроектов, с объемом инвестиций в 4 трлн руб. и средним сроком окупаемости 13 лет.

Проект, утверждает академик РАН Геннадий Осипов, может стать программой «пространственного развития страны на многие десятилетия, создает мощные стимулы для интеграции сибирских и дальневосточных регионов в единое социально-экономическое пространство», выводит на качественно новый уровень развития промышленность, в первую очередь, машиностроение, «становится локомотивом комплексной реиндустриализации России», формирует спрос на высокие технологии.

« Реализация этого проекта — это не дело отдельных груп п, — заключил докладчик, — Если будет принято решение, в него будут включены большие силы как Академии наук, так и вузов. И тут потребуются все специальности от геодезии до международных отношений и космических исследований. Проект позволяет привлечь в Россию большой объем иностранных инвестиций и открывает возможность для масштабного импорта в Россию сопредельных технологий. Проект позволяет укрепить геополитические позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и уравновесить экономические и геополитические амбиции некоторых сопредельных стран — Китая, Японии, Южной Кореи и стран ОСЕАН. И, наконец, проект позволяет качественно повысить роль России как геополитического, экономического, культурного моста между Западной и Центральной Европой и Восточной Азией ».

Разработчики проекта не только обозначили его важность, но озвучили и немалую стоимость — $300 млрд. Пока не ясно, откуда академики предлагают эти деньги взять. Одни лишь иностранные инвестиции не помогут. Придется обратиться к бюджетам заинтересованных регионов, а также, как отметил глава РАН академик Александр Сергеев, вспомнить о государственных займах — популярной практике финансирования мега задач прошлых эпох. В любом случае, без господдержки такой проект не осилить. А это значит, что разработчики рассчитывают на руководство страны.

« Мегапроект может быть реализован только как мегапроект президента Российской Федерации », — подчеркнул докладчик.

«Проект отвечает национальной идее нашей страны, — добавил ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий. Он убежден, что это «не грант, по которому можно отчитаться, а идея развития страны». Совместно с РАН проект ведется уже более 10 лет.

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