Москва, 15 октября 2019, 17:56 — REGNUM Россия нуждается в больших идеях, способных к обеспечению мощного стратегического прорыва России — убежден Президент РФ и ученые страны.
Рост ВВП выше среднемировых темпов — на 6,2%, увеличение населения Сибири и Дальнего Востока на 1 млн человек и новый путь развития страны может обеспечить мегапроект «Евразийский пояс развития» — уверены его разработчики: РАН и МГУ.
Речь идет о создании так называемой транспортной решетки на территории всей страны, с возможным выходом в сопредельные регионы по направлениям Запад-Восток, Север-Юг, а также интеграции всех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного, морского, «сведение их единую систему согласованного единства транспорта, энергетики, телекоммуникации».
Есть у мегапроекта, по словам академика Осипова, социальные и геополитические аспекты, не менее важные, чем экономические — обеспечение территориальной связанности страны, преодоление угрозы её возможного распада, введение в хозяйственный оборот природных богатств Сибири, Дальнего Востока и Арктики, стимулирование социально-экономического развития регионов огромной страны, создание современных высокотехнологичных предприятий, которые академик назвал «условием для закрепления населения в пустеющих или продолжающих пустовать окраинах России».
Если говорить в цифрах, то математическое моделирование до 2030 года, как сообщил докладчик, рисует такую картину в случае реализации проекта «Евразийский пояс развития»:
— рост ВВП на 6,2%;
— рост реальной заработной платы на 5,6%;
— увеличение население Сибири и Дальнего Востока на 1 млн человек;
— 2,5 тыс. км новых железнодорожный путей;
— более 50 масштабных инвестпроектов, с объемом инвестиций в 4 трлн руб. и средним сроком окупаемости 13 лет.
Проект, утверждает академик РАН Геннадий Осипов, может стать программой «пространственного развития страны на многие десятилетия, создает мощные стимулы для интеграции сибирских и дальневосточных регионов в единое социально-экономическое пространство», выводит на качественно новый уровень развития промышленность, в первую очередь, машиностроение, «становится локомотивом комплексной реиндустриализации России», формирует спрос на высокие технологии.
Разработчики проекта не только обозначили его важность, но озвучили и немалую стоимость — $300 млрд. Пока не ясно, откуда академики предлагают эти деньги взять. Одни лишь иностранные инвестиции не помогут. Придется обратиться к бюджетам заинтересованных регионов, а также, как отметил глава РАН академик Александр Сергеев, вспомнить о государственных займах — популярной практике финансирования мега задач прошлых эпох. В любом случае, без господдержки такой проект не осилить. А это значит, что разработчики рассчитывают на руководство страны.
«Проект отвечает национальной идее нашей страны, — добавил ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий. Он убежден, что это «не грант, по которому можно отчитаться, а идея развития страны». Совместно с РАН проект ведется уже более 10 лет.
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