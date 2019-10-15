Москва, 15 октября 2019, 18:08 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований представил очередной мониторинг региональных практик. В нём представлено описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации, с 7 по 13 октября.
ТОП 5 региональных практик за неделю:
Цифровизация общественного транспорта, Ленинградская область
Система дополнительного образования детей, Чувашская Республика
Новый подход к обслуживанию людей старшего поколения, Республика Саха (Якутия)
Сервис «Иду в детский сад», Кировская область
Бесплатное обучение для предпенсионеров по стандартам Worldskills, Томская область
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