Москва, , 18:08 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований представил очередной мониторинг региональных практик. В нём представлено описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации, с 7 по 13 октября.

ТОП 5 региональных практик за неделю:

Цифровизация общественного транспорта, Ленинградская область

Система дополнительного образования детей, Чувашская Республика

Новый подход к обслуживанию людей старшего поколения, Республика Саха (Якутия)

Сервис «Иду в детский сад», Кировская область

Бесплатное обучение для предпенсионеров по стандартам Worldskills, Томская область

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