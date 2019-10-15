Малгобек, Ингушетия, , 17:24 — REGNUM Собрание депутатов города Малгобека избрало новым главой города Муссу Галаева. В ходе заседания горсовета он был утвержден на должность мэра города единогласно, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе мэрии.

О новом градоначальнике известно, что до этого назначения он занимал пост руководителя муниципального производственного управления жилищно-коммунального хозяйства. Представляя его депутатам, председатель горсовета Усман Евлоев рассказал о его профессиональных качествах руководителя, подчеркнув особенно его ответственность и управленческие качества.

В свою очередь вновь избранный мэр Малгобека пообещал заняться в первую очередь социально-экономическими вопросами, а также развитием общественного самоуправления и сплочением общества.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий прежний мэр Малгобека — Сулейман Эгиев.