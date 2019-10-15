Москва, , 17:24 — REGNUM Министерство юстиции Российской Федерации обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека». Об этом сообщает сегодня, 15 октября, движение «За права человека», ссылающееся на исковое заявление.

По данным Минюста, за последние два месяца движение «За права человека» пять раз было оштрафовано по закону об «иностранных агентов». Уточняется, что каждый раз поводом для назначения многотысячных штрафов служило отсутствие пометки «иностранный агент» в публикациях движения.

В движении с претензиями со стороны Минюста не согласны и собираются отстаивать свои позиции в суде. В случае необходимости они готовы обратиться в Европейский суд по правам человека.

Стоит отметить, что движение «За права человека» дважды включали в реестр иностранных агентов. Первый раз это было в 2014 году. Однако Лев Пономарев оспорил это решение в суде и добился того, что движение из реестра было исключено в 2015 году. Повторно «За права человека» включили в реестр иностранных агентов в ффеврале 2019 года.