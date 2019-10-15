Киев, 15 октября 2019, 17:13 — REGNUM
Верховная рада Украины внесет изменения в законодательство, которые позволят лишать народных депутатов зарплаты за прогулы. Об этом 15 октября в кулуарах парламента заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Он выразил надежду, что позже депутаты примут закон, который позволит лишать депутата мандата за прогулы.
Он напомнил, что Кодекс законов о труде (КЗоТ) и Конституция Украины не предусматривают увольнение депутата за прогулы.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября депутаты Верховной рады внесли в повестку дня сессии проект закона №1027/П, согласно которому нардепов могут лишать мандата за пропуск более чем 33% заседаний и установленный судом факт неперсонального голосования.Также депутаты направили законопроект в Конституционный суд Украины для получения заключения о его соответствии основному закону Украины. Проект внесен на рассмотрении Рады президентом Зеленским как неотложный.