Киев, , 17:13 — REGNUM

Верховная рада Украины внесет изменения в законодательство, которые позволят лишать народных депутатов зарплаты за прогулы. Об этом 15 октября в кулуарах парламента заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он выразил надежду, что позже депутаты примут закон, который позволит лишать депутата мандата за прогулы.

«По состоянию на сегодня будут изменения, которые позволят снимать зарплату с народных депутатов. Я надеюсь, что в дальнейшем нам удастся изменить законодательство. Народные депутаты, если они занимаются другими делами, пусть занимаются другими делами», — сказал Разумков.

Он напомнил, что Кодекс законов о труде (КЗоТ) и Конституция Украины не предусматривают увольнение депутата за прогулы.

«Нужно будет вносить изменения, чтобы депутаты теряли свой мандат. Потому что когда мне мои коллеги говорят, что у нас есть КЗоТ, то согласно КЗоТ никто так не отвечает как народные депутаты, потому что по кодексу их невозможно лишить должности. Список, по которому депутата можно лишить мандата, прописан в Конституции. К сожалению, прогулы там пока ещё не отмечены. Мне кажется, что на любой работе человек должен работать, также и народный депутат», — сказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября депутаты Верховной рады внесли в повестку дня сессии проект закона №1027/П, согласно которому нардепов могут лишать мандата за пропуск более чем 33% заседаний и установленный судом факт неперсонального голосования.Также депутаты направили законопроект в Конституционный суд Украины для получения заключения о его соответствии основному закону Украины. Проект внесен на рассмотрении Рады президентом Зеленским как неотложный.