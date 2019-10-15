Абу-Даби, , 17:12 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проходит визит президента РФ Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты. Чеченский лидер является членом российской делегации.

По его словам, власти ОАЭ организовали прием главы Российской Федерации на самом высшем уровне, демонстрируя тем самым свое уважение Владимиру Путину. Принимающая сторона устроила пролет истребителей над президентским дворцом, которые «в небе оставляли за собой цвета российского триколора», кортеж президента сопровождала конница, а его прибытие ознаменовалось артиллерийским залпом.

«Высокий уровень организации встречи не имеет аналогов. Россия и наш национальный лидер заслужили такое уважение своей последовательной и принципиальной политикой в этом сложном регионе мира», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил чеченский лидер, визит Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты «можно смело назвать триумфом ближневосточной политики президента России».