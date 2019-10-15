Киев, , 17:11 — REGNUM Предоставление права двойного гражданства для украинцев является «интересной идеей», заявил на брифинге сегодня, 15 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Паспорт гражданина Украины Torange.biz

По его словам, в нынешнем правительстве Украины есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве. Кулеба заявил, что в МИД Украины «доводят все это к какой-то целостной концепции».

Вице-премьер подчеркнул, что миллионы людей выехали из Украины, и надо как-то сохранить их связь с родной страной, а решением как раз может быть двойное гражданство.

«И паспорт, гражданство — это одно из таких связующих звеньев… Для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом» , — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что похожие взгляды высказывал и предыдущий глава МИД Украины Павел Климкин. В одном из интервью в начале нынешнего года он уточнил, что власти Украины к этому должны идти.

«Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или какой-то бюрократии, или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру», — пояснил министр свою позицию.

Тема введения двойного гражданства на Украине имеет давнюю историю. В частности, ввести его предлагал в 2004 году на тот момент премьер-министр страны Виктор Янукович.

«Уверен, двойное гражданство будет. Создаются условия для принятия соответствующего закона. Многие люди, поскольку тяжелые были условия, уехали из Украины, но они хотят вернуться и иметь украинское гражданство», — заявлял Янукович.