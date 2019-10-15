Таллин, , 17:03 — REGNUM По данным эстонской Кассы по безработице, из 31 431 сегодняшних эстонских безработных у 9572 есть высшее образование, сообщает сегодня, 15 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. При этом в министерстве образования Эстонии прогнозируют, что к 2026 году в стране в целом будет на 100 тыс. меньше рабочих рук, нежели сегодня.

Власти и университеты спорят, является ли показатель наличия высшего образования у большого числа безработных следствием подготовки в вузах «лишних» профессионалов. Ректор Таллинского университета Тийт Ланд утверждает, что сегодня в целом по стране нет «перепроизводства специалистов», которое существовало в Эстонии ещё 5−10 лет назад, когда было подготовлено огромное количество специалистов по госуправлению, юристов и психологов.

Сегодня самыми востребованными в Эстонии остаются специалисты в сфере IT. В год выпускается порядка 1,5 тыс. специалистов, тогда как запрос на рынке — не менее 7 тыс. в год.