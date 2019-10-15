Киев, , 17:01 — REGNUM Власти Украины сейчас делают все для того, чтобы максимально экономически интегрироваться в ЕС, заявил на пресс-конференции 15 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, подчеркнул представитель правительства, речь идет о том, чтобы внедрить на Украине «понятные для наших европейских партнеров» правила ведения бизнеса и стандарты жизни в целом, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его оценке, официальный Киев в настоящий момент поддерживает очень высокий уровень и очень высокую интенсивность диалога с ЕС.

«Цель очень простая — мы должны использовать все имеющиеся инструменты и создавать новые инструменты для нашей интеграции в ЕС и для получения в конечном итоге полноправного членства в этой организации», — подчеркнул Кулеба.

Отдельно чиновник подчеркнул, насколько «динамично» развивается торговля Украины с ЕС. Так. по его словам, по состоянию на август 2019 года товарооборот увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что власти Украины настроены в ближайшее время выйти на обновление соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку этот документ предусматривает подобный периодический пересмотр. 8 октября в Брюсселе уже состоялись переговоры на эту тему.