Манбидж, Сирия, , 17:00 — REGNUM Контингенты так называемой «коалиции США» покинули сирийский город Манбидж, сообщает 15 октября штаб «коалиционной» операции «Непоколебимая решимость».

В тексте сообщения уточняется, что это преднамеренный отход, осуществляемый с северо-востока Сирии.

«Мы вышли из Манбиджа», — заявляет штаб.

Напомним, ранее в Манбидже базировались военные США, с которыми сотрудничали курдские вооруженные формирования SDF.

Ранее турецкие СМИ заявили о начале штурма Манбиджа, а затем появились публикации о том, что город взят под защиту сирийскими правительственными войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция заявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии с целью борьбы против отрядов сирийских курдов и РПК. Манбидж являлся одной из важных точек в этой операции.

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