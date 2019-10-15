Киев, 15 октября 2019, 16:53 — REGNUM
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков связывает падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и его команды с началом проведения реформ. Соответствующее заявление Разумков сделал 15 октября в кулуарах парламента, комментируя результаты соцопросов Киевского международного института социологии (КМИС).
При этом он сообщил, что Рада выходит «из турборежима» работы.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре КМИС опубликовал рейтинги украинских политиков и чиновников. Данные сравниваются с результатами исследования КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября 2019. Согласно исследованию, положительно к деятельности президента Владимира Зеленского в октябре относятся 66% (73% в сентябре), негативно — 9% (в сентябре 7%).
При этом премьер-министра Алексея Гончарука поддерживают 10% (в сентябре — 17%), спикера Рады Разумкова 27% (в сентябре — 33%). Почти стабильным остается рейтинг у Петра Порошенко. К нему негативно относится 65% (в сентябре — 64%), а позитивно 11% (в сентябре — 12%).
Опрос проводился с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет со всех регионов. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.