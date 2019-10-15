Рига, , 16:51 — REGNUM Правительство Латвии сегодня, 15 октября, утвердило план реформы самоуправлений, который подразумевает слияние регионов. Вместо нынешних 119 самоуправлений в стране останется 39 муниципалитетов, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM.

Всего планируется образовать 34 краёв и 5 городов — Рига, Юрмала, Резекне, Лиепая и Даугавпилс. Закон планируют согласовать через парламент до мая 2020 года.

Латвийский совет самоуправлений по-прежнему не поддерживает реформу.

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