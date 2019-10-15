Бишкек, , 16:46 — REGNUM Руководство Российского книжного союза, объединяющего большинство книгоиздателей России, поблагодарило госкомитет нацбезопасности Киргизии, своевременно отреагировавший на обращения российских правообладателей и начавший бороться с «книжным пиратством». Об этом говорится на официальном сайте организации.

В сентябре 2019 года органы ГКНБ Киргизии провели крупномасштабные мероприятия по пресечению незаконного оборота школьной учебной литературы, в рамках которых в торговых сетях и на полиграфических производствах была изъята крупная партия поддельных учебников.

Отмечается, что российские издатели проверили продаваемые в Киргизии учебники и выявили, что большинство из них являются либо подделкой, либо устаревшими, потерявшими актуальность изданиями.

«По оценке независимых экспертов, подавляющая часть школьной учебной литературы под копирайтом российских издательств, реализуемой в оптово-розничной сети Киргизии, является контрафактной», — говорится в заявлении Российского книжного союза.

Глава РКС Сергей Степашин обратился к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой усилить работу по очищению республиканского рынка учебной литературы от контрафактной продукции.

«Просим Вас дать указание продолжить необходимые межведомственные мероприятия по пресечению незаконного оборота учебной литературы для школ. Российский книжный союз со своей стороны готов оказать необходимую экспертную помощь», — подчеркнул он.

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