Таллин, , 16:45 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня, 15 октября, официально пригласила президента РФ Владимира Путина посетить Эстонию летом 2020 года, на VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, сообщает портал эстонского издания Postimees. Ранее она это приглашение в апреле сделала словесно на встрече с Владимиром Путиным в Москве.

Керсти Кальюлайд

Кроме Путина приглашения на конгресс отправлены главам Финляндии и Венгрии. «Так мы сможем продолжить конструктивное общение, которое, хочется верить, будет способствовать взаимопониманию наших стран, углублению наших добрососедских отношений, сотрудничеству в регионе Балтийского моря и на мировой арене», — приводит слова Кальюлайд Postimees.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Кальюлайд заявила, что Эстония должна проводить такую внешнюю политику в отношении России и вести такой диалог с самой Россией, чтобы другие страны мира в различных вопросах о России спрашивали мнение Эстонии. «У меня улучшился доступ к этой информации, и я могу высказывать наши мнения с заметно усиленных позиций», — отметила она.