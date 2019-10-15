Манбидж, Сирия, , 16:44 — REGNUM Около 1000 американских военных с севера Сирии перемещаются в Ирак и Кувейт, 15 октября передает агентство Associated Press.

По словам неназываемого источника из Пентагона, в ближайшее время войска готовы вылететь из Сирии. Кроме Ирака и Кувейта военные также могут быть перемещены в Иорданию.

Ранее «антитеррористическая коалиция» во главе с США покинула позиции на севере Сирии, после чего границу перешли турецкие войска.

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