Минск, , 16:42 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии прокомментировала задержание гражданки Российской Федерации Анны Богачевой по запросу США. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев.

Он подтвердил, что гражданка России Анна Богачева действительно была задержана в Белоруссии, но на данный момент она уже освобождена. По словам Брылева, заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к Богачевой мер пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи третьей стороне.

Более того, Брылев заявил, что в Генпрокуратуре решается вопрос о прекращении в отношении Богачевой международного розыска на территории Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, про Анну Богачеву известно, что она в 2018 году попала в санкционный список США в связи с тем, что в Вашингтоне считают её причастной к «вмешательству» в американские выборы. При том, что после нескольких лет расследования уже всем очевидно, что никакого вмешательства не было.