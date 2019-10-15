Москва, , 16:28 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за нелегальную миграцию, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Вводится уголовная ответственность за пособничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации, а также транзитного проезда через нее.

Наказанием станет лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.