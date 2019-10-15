Москва, , 16:32 — REGNUM Россия не стремится занять роль США на Ближнем Востоке и вмешиваться в дела стран, входящих в этот регион. Об этом 15 октября сообщил старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вся та модель, которая опиралась на большого брата — США в роли военного жандарма, она не функциональна. Поэтому Россия предлагает альтернативу. Россия не хочет занимать роль США в регионе, она предлагает иную конструкцию», — сообщил эксперт.

Также Лукьянов отметил, что в странах Персидского залива растёт интерес к российской системе управления. Помимо этого, государства данного региона изучают опыт РФ по противодействию иностранным санкциям.

«Страны персидского залива интересуются опытом российского федерализма. Федерализация стран Персидского региона началась недавно. Как сделать федерализм эффективным — с этим вопросом многие обращаются к российскому опыту», — сказал представитель ВШЭ.

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