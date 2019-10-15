Ереван, , 16:09 — REGNUM Армения хочет разработать стратегическую концепцию развития отношений с Грузией. Об этом заявил в ходе встречи с грузинским коллегой Георгием Гахарией в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы уже успели достаточно пообщаться с господином Гахария и обсудили много вопросов. Главный итог этого обсуждения следующий — мы решительно настроены на достижение новых результатов в отношениях двух стран и строительство стратегической концепции их развития», — сказал Пашинян на встрече в расширенном составе.

«У нас было эффективное обсуждение, которое касается истории, исторических ценностей двух стран, людей, которые живут в двух государствах. Мы коснулись также ситуации в регионе. Стабильность позволит нам еще больше стимулировать экономическое развитие», — сказал Гахария.

По его словам, страны хорошо сотрудничают на международных площадках, в экономической, культурной и других сферах.

«Мы сделаем все, чтобы это сотрудничество стало еще более эффективным», — отметил Гахария.

Планируется, что в ходе визита Гахария стороны обсудят вопросы инфраструктуры, создание возможностей для кооперации в сфере туризма, углубление торгово-экономических отношений, а также обменяются мнениями по вопросу транспортировки пшеницы по территории Грузии. Грузия в 2018 году планировала ввести запрет на транспортировку кукурузы и пшеницы через свою страну в Армению автомобильным путем. Позже этот запрет был продлен до 1 октября 2019 года. Однако до сих пор Тбилиси не принял окончательного решения, и вопрос остается по-прежнему открытым.