Минск, , 16:07 — REGNUM В ходе состоявшихся в Минске расширенных плановых консультаций аппаратов Совбезов Казахстана и Белоруссии были обсуждены вопросы региональной и глобальной безопасности. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

В переговорах участвовали помощник казахстанского президента — секретарь Совбеза Калмуханбет Касымов и госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась.

«Подробно обсуждались современные вызовы и угрозы в сфере информационной безопасности, состоялся плодотворный обмен оценками и наработанным опытом в данной отрасли, — сказано в официальном сообщении. — Совместно были выработаны предложения по повышению эффективности партнерства в целях обеспечения информационной безопасности двух стран».

Были также рассмотрены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах. С учётом вступления Зася на должность генсека ОДКБ с января 2020 года, были рассмотрены приоритетные направления деятельности этой международной организации в рамках председательства Белоруссии.

«По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран», — сообщили в президентской пресс-службе.