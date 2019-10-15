Москва, , 16:19 — REGNUM Конструкция региональном безопасности, сформированная США на Ближнем Востоке потерпела фиаско. Об этом 15 октября заявил старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, её распад начался с вторжения США в Ирак. На данный момент американская конструкция безопасности в данном регионе окончательно показала свою несостоятельность. Поэтому странам Ближнего Востока следует изучить новую концепцию, которую им предложила Россия. В отличии от американской она предусматривает, что страны этого региона должно обеспечивать стабильность самостоятельно, без вмешательства внешних сил.

«Концепция, которую предлагает Россия не может быть панацей от всех проблем. Но она позволит начать диалог между странами, конструктивно перестроить отношения между странами», — отметил эксперт.

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