Анкара, , 15:58 — REGNUM Телефонные переговоры главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майка Помпео состоялись на фоне турецкой военной операции в Сирии. Об этом сообщил 15 октября источник в турецком МИД.

Беседа стала первым контактом Анкары и Вашингтона после того, как власти США расширили санкционный список в отношении Турции. Детали переговоров не раскрываются.

«Наш министр провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео», — приводит слова источника ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября американские власти добавили в черный список министерство национальной обороны и министерство энергетики и природных ресурсов Турции, а также глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза и главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.