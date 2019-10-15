Москва, , 16:05 — REGNUM Россия должна и может стать той силой, которая начнёт урегулировать конфликты на Ближнем Востоке. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Расул Боташев («Единая Россия) на состоявшемся 15 октября круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы вернулись на Ближний Восток и это благо для этого региона. Мы в этом регионе должны быть над схватками. Мы должны быть консолидатором, примирителем между странами и предоставлять свою площадку, чтобы посадить за стол переговоров страны. Мне кажется у нас огромное поле деятельности», — заявил Боташев.

Также парламентарий призвал развивать культурные и туристические отношения между странами. По его словам, это направление может принести России высокие прибыли — многие жители стран Персидского залива уезжают на отдых в Европу. По мнению депутата Госдумы РФ, Россия может занять эту нишу.

«В Кавказских минеральных водах мы могли бы предоставить альтернативы иностранных курортов. Они всегда уезжают минимум на три недели, на месяц. Я считаю для этого есть все возможности. Что касается культурного — у нас есть много исторического в России, что мы можем показать жителям арабских стран», — сказал Боташев.

Читайте ранее в этом сюжете: Спад в торговле с Евросоюзом предложено восполнить за счет Ближнего Востока