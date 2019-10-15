Анкара, , 16:00 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «На сегодняшний день мы освободили от оккупации террористов и сепаратистов примерно 1 тыс. км² сирийской территории. Даст бог, в самые кратчайшие сроки мы обезопасим район протяженностью от Манбиджа до иракской границы, где на первом этапе расселим 1 млн, а потом и 2 млн сирийских беженцев».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «У нашей операции «Источник мира» в Сирии есть 2 важнейшие цели. Первая — положить конец террористической угрозе, проистекающей от Рабочей партии Курдистана и её сирийского продолжения — Отрядов народной обороны. Вторая цель — обеспечить для 3,65 млн сирийских беженцев, находящихся в Турции, возможность возвращения на родину со спокойной душой. Опять же, в нашей стране находятся около 350 тыс. сирийских курдов».

Турецкий лидер добавил: «В зоне безопасности, как и в Африне, Джераблусе и Азезе, при помощи проектов жилья, инфраструктуры, школ и больниц, реализуемых с международной поддержкой, будет водворена стабильность. На севере Сирии мы продолжим свою борьбу до самого конца. Как говорил наш героический предок Коркут, настоящего друга нужно звать в хорошие времена, в трудный день он придет на помощь сам. Я хочу поблагодарить всех лидеров государств, которые поддержали Турцию».