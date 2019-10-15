Минск, , 15:55 — REGNUM Гражданка России Анна Богачева заявила о том, что находится на свободе, сообщается 15 октября на странице посольства РФ в Twitter.

«(Богачева) в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Белоруссии сообщила, что находится на свободе», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российская гражданка Анна Богачева, включенная в черный список властей США в рамках дела о «вмешательстве» в американские выборы, была задержана в Минске вечером 13 октября в одной из гостиниц.

Читайте также: Гражданку России задержали в Минске по запросу США