Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM Глава Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу с недавно назначенным начальником регионального УФСБ Алексеем Зиновьевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте информполитики.

Губернатор отметил, что Свердловская область является индустриальным центром РФ, и выразил уверенность в том, что поставленные российским руководством задачи будут выполняться в полном объёме.

Куйвашев поздравил Зиновьева с назначением и добавил, что рассчитывает на плодотворную совместную работу. В свою очередь глава УФСБ сказал, что приложит все усилия для выполнения задач, поставленных руководством страны и ведомством.

Напомним, 3 октября 2019 года Алексей Зиновьев встретился с уральским полпредом Николаем Цукановым. Нового руководителя назначили в свердловское УФСБ в середине сентября 2019 года.

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