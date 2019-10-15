Анкара, , 15:58 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что, в отличие от США и России, в ходе операций, направленных против террористов в Сирии, для Турции абсолютным приоритетом является полная безопасность гражданского населения региона.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, целями операций в Сирии выступают только уничтожение террористов, а также принадлежащих им схронов, убежищ, укреплений, вооружений и транспортных средств. Максимальное внимание уделяется тому, чтобы мирному населению и гражданской инфраструктуре, историческому и культурно-религиозному наследию, а также подразделениям дружественных или союзных стран, возможно находящихся в зоне проведения операции, не было нанесено никакого ущерба.

По имеющимся данным, в противовес такому подходу турецкого правительства, после освобождения иракского Мосула от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американцами город был полностью превращен в руины, а из-под завалов извлекли 4720 тел мирных жителей, причем личность почти половины из них установить не удалось. Подобная картина наблюдалась и при авиаударах РФ по Алеппо, где за 3 месяца погибло 442 мирных жителя, из них 71 женщина и 121 ребенок.