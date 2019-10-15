Анкара, , 15:53 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес относительно турецкой операции «Источник мира», проводимой на северо-востоке Сирии, заявил: «Турции угрожали такие группировки, как Рабочая партия Курдистана, которые Великобритания также признает террористическими, теперь же Турция вынуждена предпринимать некоторые меры для собственной защиты».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бен Уоллес отметил: «Мы не желали, чтобы развитие событий вылилось в подобную ситуацию. Но что случилось, то случилось, и мы в данных процессах работаем над гарантиями соблюдение прав человека».

Операция «Источник мира» проводится Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения Отрядов народной обороны, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для сведения на нет попыток создать террористический коридор на своих южных рубежах, а также водворения в регионе мира и порядка.