Киев, , 15:50 — REGNUM Украинцы постепенно начали понимать, что у «молодой команды» Зеленского предвыборные обещания явно расходятся с конкретными делами после получения власти.

Владимир Зеленский ЗеПрезидент. youtube.com

Об этом 15 октября заявил политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя данные социологов, согласно которым в последний месяц наблюдается значительное падение рейтинга президента Украины. Если в сентябре к президенту позитивно 73% украинцев, то в октябре — 66%.

«Сам Зеленский не реагирует на чаяния общества, на волне который и появился на Банковой. Отсюда и — 7% поддержки только за один месяц», — отмечает эксперт.

Корнейчук отмечает, что власть уже полгода пытается дать украинцам зрелища вместо хлеба и максимально петлять по всем вопросам, «включая дурачка».

«Ну, как Зеленский на пресс-конференции со стандартным ответом «Ничего об этом не слышал!»… Но реально же украинцы видят, что все шаги «зеленой власти» только ухудшают, а не улучшают жизнь украинцев. Отсюда и начало падения рейтинга… И если Зеленский продолжит и дальше «ломать через колено» украинцев, то ничем хорошим для него это не закончится. Стоило бы вспомнить опыт Януковича», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что рейтинг снижается у представителей всех ветвей власти на Украине. В частности, рейтинг главы исполнительной власти, премьер-министра Алексея Гончарука пока упал на 7% и составляет 10%, спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова упал на 6% и составляет 27%. Опрос показал, что к бывшему президенту Петру Порошенко в настоящий момент положительно относятся 10% украинцев.