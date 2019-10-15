Киев, 15 октября 2019, 16:01 — REGNUM В 2018 году железнодорожные перевозки между Украиной и Россией принесли украинской стороне около 3 млрд гривен прибыли или более $122 млн. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщило 15 октября информационное агентство УНИАН.
Он также рассказал, что в данный момент вопрос о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Россией не стоит.
Напомним, в октябре 2015 года Украина прекратила прямое авиасообщение с Россией, вынудив пассажиров лететь через Белоруссию.
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