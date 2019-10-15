Киев, , 16:01 — REGNUM В 2018 году железнодорожные перевозки между Украиной и Россией принесли украинской стороне около 3 млрд гривен прибыли или более $122 млн. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщило 15 октября информационное агентство УНИАН.

Он также рассказал, что в данный момент вопрос о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Россией не стоит.

«Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 млрд гривен поступлений в бюджет и надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны», — рассказал Криклий.

Напомним, в октябре 2015 года Украина прекратила прямое авиасообщение с Россией, вынудив пассажиров лететь через Белоруссию.

Читайте также: Авиасообщение с РФ «опасно для украинцев» — министр инфраструктуры Украины