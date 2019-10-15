Лондон, , 15:47 — REGNUM В минувший понедельник, 14 октября, королева Елизавета II произнесла речь перед парламентом, открывая новый законодательный период, который правительство использует, чтобы представить те планы и проекты, для осуществления которых потребуется поддержка депутатов. Об этом сообщает испанское издание ABC. До этого королева произносила подобную речь в июне 2017 года, так как бывший премьер-министр Тереза Мэй хотела более длинного периода заседаний, чтобы продвинуться в переговорах по Брекситу. Между тем действующего главу правительства Бориса Джонсона оппозиция и другие недоброжелатели обвиняют в использовании Елизаветы II в политических целях.

Церемония — торжественная, наполненная традициями, на которой королева предстает в церемониальном одеянии и короне — это форма, в которой правительство доносит до парламента законодательную повестку на ближайший период, объясняет ABC. Парламент приступает к работе после закрытия на прошлой неделе и накануне ключевых дней переговоров. Джонсон и ЕС в последний раз попробуют достичь соглашения перед лицом угрозы «жесткого Брексита» 31 октября. Британский премьер-министр выразил надежду, что выступление королевы «заставит эту страну опять шевелиться».

Речь Елизаветы II, написанная правительством и продлившаяся не дольше 10 минут, началась с насущной темы — Брексита. «Приоритетом правительства всегда было гарантировать выход Соединенного Королевства из Европейского союза 31 октября», — заверила королева. Она также добавила, что кабинет министров стремится к новому альянсу с ЕС, основанному на свободной торговле, и анонсировала изменение норм рыболовства и сельского хозяйства. Кроме того, глава государства представила законопроект о миграции, призванный положить конец беспрепятственному доступу европейцев на британскую территорию.