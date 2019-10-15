Анкара, , 15:54 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что в целях поддержания внутренней безопасности и обеспечения нормального функционирования учебных заведений подразделениями Главного управления безопасности, Главного командования внутренних войск и Командования береговой охраны в масштабах всей страны была одновременно проведена операция «Водворение в Турции безопасности и порядка».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате оперативных мероприятий были задержаны 1263 лица, обвиняющиеся в симпатиях к террористам и намерении устроить провокацию относительно проводимой Турцией на северо-востоке Сирии операции «Источник мира».

По имеющимся данным, в операции было задействовано 67 848 сотрудников правоохранительных органов, а также 210 служебных собак, проверено 16 566 адресов. У 565 662 граждан были проверены документы, а также обнаружено 65 лиц, считавшихся пропавшими без вести, 17 из которых — дети.