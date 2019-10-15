Будапешт, , 15:46 — REGNUM «Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана получила ведро холодной воды в лицо на муниципальных выборах, проходивших в минувшее воскресенье в Венгрии», — пишет испанское издание El Mundo. В целом платформа Орбана «Фидес» все равно оказалась самой популярной по результатам голосования, однако потеряла главные города страны, в том числе Будапешт. Оппозиция показала свои мускулы, заключив большой союз, и смогла продемонстрировать уязвимость премьер-министра.

В результате «Фидес» уйдет от власти в 10 из 23 самых густонаселенных городских центров Венгрии (помимо столицы, это, например, города Мишкольц и Печ). Остальные вотчины Орбана остались нетронутыми, а в сельской местности партия правительства даже улучшила свои результаты. Как отмечает El Mundo, именно там популистские и националистические речи премьер-министра имеют наибольший отклик.

«Мы по-прежнему остаемся крупнейшей силой в стране», — утешил Орбан своих сторонников. Они до последнего момента верили, что угроза выделять меньше денег тем муниципалитетам, которые проголосуют против правительства, сработает. «Избирательная кампания была такой грязной, а машинерия «Фидес» — такой тяжелой, что успех оппозиции в Будапеште стал неожиданностью, даже несмотря на то, что критика в адрес правительства и разочарование граждан из-за состояния государственных услуг, особенно в школах и медицинских центрах, были с каждым днем все заметнее», — резюмирует испанское СМИ.