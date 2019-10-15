Анкара, , 15:47 — REGNUM Председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер заявила: «Ни один из сценариев развития событий не является настолько кровавым, как расчленение Сирии. И ни один из них не противоречит нашим национальным интересам так, как ситуация, когда мы зажаты между военными базами США и России».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мерал Акшенер отметила: «Сколько бы стран не считал дружественными наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, и лидеров скольких бы из них он не называл друзьями, все они выступают против нашей операции «Источник мира» в Сирии — «друг» (президент США Дональд) Трамп, «товарищ» (президент РФ Владимир) Путин и «брат» (верховный лидер Ирана великий аятолла) Хаменеи».

Политик добавила: «Саудовская Аравия, при смерти королей которой мы в знак траура приспускали флаги, называет нас оккупантами. Сейчас из нашей политики можно понять одно — мы боремся против сирийского государства, пытающегося защитить свою территориальную целостность, и на стороне тех, кто желает его расчленить».