Москва, , 15:44 — REGNUM Задержание российской гражданки Анны Богачевой в Минске могло произойти из-за желания неких белорусских граждан «выслужиться» перед США. Об этом заявил 15 октября депутат Госдумы РФ («Единая Россия»), руководитель Института стран СНГ Константин Затулин изданию «Экономика сегодня».

Богачеву, предположил парламентарий, могли задержать по недоразумению или злому умыслу со стороны людей, которые «хотели бы выслужиться перед американцами» даже ценой ухудшения отношений Москвы и Минска. По его мнению, российские дипломаты должны «спокойно» разобраться в инциденте подобно тому, как это произошло с задержанной в Иране журналисткой Юлией Юзик.

«Так же как в случае с задержанной не так давно в Иране гражданкой России», — сказал Затулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно о задержании в Минске Анны Богачевой, включенной в черный список США из-за якобы «вмешательства» России в американские выборы. Гражданку РФ задержали 13 октября, когда она находилась в гостинице вместе с мужем и ребенком.

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