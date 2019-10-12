15 Октября
 
16:31

Об этом она сама заявила сотрудникам посольства.

16:31

По данным на вечер 15 октября, Анна Богачёва находится на свободе.

16:30

Ситуацию на контроль взяло посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.

16:29

Вместе с ребёнком и супругом она направлялась на отдых.

16:29

Напомним, Богачёва была задержана 13 октября в одной из гостиниц Минска.

16:27

«Так же, как в случае с задержанной не так давно в Иране гражданкой России», — считает Затулин.

16:24

В Госдуме допустили «злой умысел» в задержании гражданки РФ в Минске

Это могло случиться по недоразумению либо по злому умыслу, считает депутат.

16:22

Депутат Госдумы РФ («Единая Россия»), руководитель Института стран СНГ Константин Затулин считает, что Богачёву задержали из-за желания неких белорусских граждан «выслужиться» перед США. Об этом он заявил изданию «Экономика сегодня».

16:10

Жарихин также назвал произошедшее формальной историей.

16:10

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил НСН, что Богачёву задержали в соответствии с международными обязательствами.

16:08

Отметим, специалисты в области международного законодательства ожидали, что девушку отпустят после того, как разберутся.

16:04

Также последовала реакция из Совета Федерации. Член Совфеда Сергей Цеков в интервью изданию iReactor назвал это задержание возмутительным.

16:02

На инцидент отреагировали в Общественной палате России, отметив, что внимательно следят за ситуацией. Как пишет «Интерфакс», информацию о задержании журналистам подтвердил член палаты президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

15:59

Отметим, задержание россиянки вызвало широкий резонанс.

15:58

«Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

15:55

Гражданка России Богачева находится на свободе — посольство

Гражданка России Анна Богачева заявила о том, что находится на свободе, сообщается 15 октября на странице посольства РФ в Twitter.

15:53

Ситуацию с ней контролировал консульский отдел посольства России в Белоруссии.

15:52

По последним данным, Анна Богачёва находится на свободе. Об этом она сама заявила представителям российской дипмиссии в Минске.

15:48

«Сотрудники (посольства) оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — следует из сообщения МИД России в Facebook.

15:48

Посольство РФ следит за ситуацией с задержанием гражданки России в Минске

Посольство России в Белоруссии держит ситуацию с задержанием Богачёвой на контроле.

15:40

Гражданку России задержали в Минске по запросу США