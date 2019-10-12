В Минске задержана гражданка России Анна Богачёва. Это произошло в одной из гостиниц вечером 13 октября.

Вместе с ней находились ребёнок и муж. Семья направлялась на отдых.

Уже известно, что Богачёва находится под санкциями США. Задержали её по запросу США.