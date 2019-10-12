Об этом она сама заявила сотрудникам посольства.
По данным на вечер 15 октября, Анна Богачёва находится на свободе.
Ситуацию на контроль взяло посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.
Вместе с ребёнком и супругом она направлялась на отдых.
Напомним, Богачёва была задержана 13 октября в одной из гостиниц Минска.
«Так же, как в случае с задержанной не так давно в Иране гражданкой России», — считает Затулин.
В Госдуме допустили «злой умысел» в задержании гражданки РФ в Минске
Это могло случиться по недоразумению либо по злому умыслу, считает депутат.
Депутат Госдумы РФ («Единая Россия»), руководитель Института стран СНГ Константин Затулин считает, что Богачёву задержали из-за желания неких белорусских граждан «выслужиться» перед США. Об этом он заявил изданию «Экономика сегодня».
Жарихин также назвал произошедшее формальной историей.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил НСН, что Богачёву задержали в соответствии с международными обязательствами.
Отметим, специалисты в области международного законодательства ожидали, что девушку отпустят после того, как разберутся.
Также последовала реакция из Совета Федерации. Член Совфеда Сергей Цеков в интервью изданию iReactor назвал это задержание возмутительным.
На инцидент отреагировали в Общественной палате России, отметив, что внимательно следят за ситуацией. Как пишет «Интерфакс», информацию о задержании журналистам подтвердил член палаты президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Отметим, задержание россиянки вызвало широкий резонанс.
«Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Гражданка России Богачева находится на свободе — посольство
Гражданка России Анна Богачева заявила о том, что находится на свободе, сообщается 15 октября на странице посольства РФ в Twitter.
Ситуацию с ней контролировал консульский отдел посольства России в Белоруссии.
По последним данным, Анна Богачёва находится на свободе. Об этом она сама заявила представителям российской дипмиссии в Минске.
«Сотрудники (посольства) оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — следует из сообщения МИД России в Facebook.
Посольство РФ следит за ситуацией с задержанием гражданки России в Минске
Посольство России в Белоруссии держит ситуацию с задержанием Богачёвой на контроле.