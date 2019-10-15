Анкара, , 15:49 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Проводимая нами на севере Сирии операция «Источник мира» даёт ЕС и всему мировому сообществу возможность оказать поддержку проводимой нами работе. И ЕС, и мир должны нас поддержать».

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Международное сообщество не воспользовалось возможностью воспрепятствовать втягиванию всего региона в пучину сирийского кризиса. Множество стран испытало на себе такие негативные последствия этого конфликта, как нелегальная миграция и участившиеся теракты».

Турецкий лидер добавил: «На данном этапе Турция достигла предела своих возможностей. Мы многократно предупреждали, что без международной финансовой поддержки мы не сможем остановить поток беженцев в страны запада. Государства, стремившиеся избежать ответственности, представили наши не нашедшие отклика слова как угрозу».