* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 15:48 — REGNUM В столице Турецкой Республики Анкаре подразделениями отдела по борьбы с терроризмом местного управления безопасности были задержаны 10 иностранных граждан, пробравшиеся в страну незаконным путем.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, компетентными турецкими органами было установлено, что задержанные осуществляли деятельность в рамках структуры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Им была присвоена характеристика «иностранный боевик на стороне террористов». После завершения следственных действий задержанные будут переданы Управлению по вопросам миграции для экстрадиции.

Также известно, что в рамках расследования, начатого прокуратурой Анкары, был выдан ордер на арест 8 граждан Турции, являющихся членами группировки Хайат Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и непосредственно связанных с регионами боевых действий. В ходе оперативных мероприятий, проведенных подразделениями отдела по борьбе с терроризмом, было задержано 7 подозреваемых.