Москва, , 15:54 — REGNUM Пакет постановлений о дополнительных полномочиях комиссии по мандатным вопросам приняла Госдума, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Предлагается уточнить полномочия Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, а также закрепить порядок принятия решений о применении к депутату мер ответственности за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей.

Комиссию возглавляет депутат Госдумы Отари Аршба («Единая Россия»).

«Если нарушение совершено впервые — депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности — в комитете или во фракции. И эта информация будет полностью открыта для граждан — размещена на официальном сайте Госдумы и в «Парламентской газете», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Таким нарушением может стать непринятие действий по предотвращению конфликта интересов или разглашение служебной информации, перечислил он.

«Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя», — подчеркнул Володин.