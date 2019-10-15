Москва, , 15:36 — REGNUM Российскую программу переустройства Ближнего Востока обсуждают в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) во время визита президента России Владимира Путина. Об этом 15 октября сообщил российский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

Владимир Путин поситил Объединённые Арабские Эмираты. Абу-Даби Kremlin.ru

«В июле месяце была выдвинута программа переустройства региона, замирения противников, которых мы видим и профилактика новых конфликтных сопряжений в регионе. Эта программа была представлена всем, в первую очередь Саудовской Аравии, Эмиратам. Этот вопрос обсуждался в Эр-Рияде, сегодня обсуждается в Эмиратах», — сказал дипломат.

По его словам, главная дискуссия связана с пребыванием в регионе иностранных сил. В ОАЭ выступают не против иностранного присутствия, а за его умеренный характер.

«Эмираты говорят, что нужно должным образом подойти к присутствию внешних сил, которые могу способствовать нормализации ситуации. Мы говорим жёстче, что иностранным силам в регионе делать нечего. Главное, что эта концепция вброшена и она вызывает большой интерес», — отметил Бакланов.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия заинтересована в облегчении визового режима с ОАЭ — Путин