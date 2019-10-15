Абу-Даби, , 15:20 — REGNUM Россия и дальше готова оказывать Объединённым Арабским Эмиратам содействие в космической отрасли, в частности, в области спутниковой навигации и запусков аппаратов на космическую орбиту. Такое заявление сегодня, 15 октября, в ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном сделал президент России Владимир Путин.

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Глава государства отметил, что сотрудничество по освоению космоса между РФ и ОАЭ вышло на новый уровень, напомнив о полёте первого астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури на Международную космическую станцию.

«Это событие стало возможным благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в истории астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури прибыл на МКС в составе экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15», стартовавшего 25 сентября с Байконура. 3 октября вместе с космонавтом Алексеем Овчининым (Роскосмос) и астронавтов Ником Хейгом (NASA) он вернулся на Землю.