Лондон, , 15:20 — REGNUM Турецкая военная операция в Сирии играет на руку России и сирийскому президенту Башару Асаду, полагает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. С таким заявлением он выступил в Палате общин британского парламента.

Ввод турецких сил в Сирию он назвал действиями, которых Лондон от союзника не ожидал. Это безрассудное и контрпродуктивное поведение, оно напрямую играет на руку Москве и Асаду, подчеркнул он.

Такой шаг Анкары — союзника по НАТО — вызывает беспокойство и из-за вопросов гуманитарного характера и по поводу контртеррористической борьбы. До Турции нужно чётко донести позицию Лондона о необходимости прекратить вторжение в Сирию, добавил Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала турецкого вторжения в Сирию Рааб выразил свое критическое отношение к операции министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

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