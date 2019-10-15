Рига, , 15:17 — REGNUM Признанные преступно нажитыми 29 млн евро, которые по решению суда пополнят бюджет Латвии, премьер-министр страны Кришьянис Кариньш намерен распределить на различные приоритетные сферы бюджета страны, пишет латвийский новостной портал Mixnews. «Это неожиданно хорошая новость вечером в понедельник», — комментируя вчерашнее решение суда, сказал Кариньш.

Он уверен, что дополнительная значительная сумма даже упростит работу правительства и коалиции, поскольку появились деньги для дополнительного финансирования социально чувствительных сфер. Эти средства были заморожены и изъяты со счетов латвийского банка Regionala investiciju banka и аффилированы с бывшими украинскими чиновниками, утверждают в Латвии.

Однако позже портал Mixnews сообщил, не называя своих источников, что всю эту сумму может потребовать Украина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коллегия Рижского окружного суда 14 октября отменила решение суда Видземского предместья Риги и признала средства в размере 29 млн евро, арестованные на счету нерезидента в Reģionālajā investīciju bankā (Региональном инвестиционном банке), добытыми преступным путём. После чего приняла решение о зачисление этой суммы в государственный бюджет Латвии.

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