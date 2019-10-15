Казань, , 15:09 — REGNUM Военная операция Турции «Источник мира» однозначно не направлена на курдов. Единственная цель — обезвредить и уничтожить террористов, прокомментировал ситуацию в Сирии новый Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан на встрече с журналистами в столице Татарии.

Перед генеральным консулом лежала стопка переводов статьи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в газетеThe New York Times, где глава ведомства подробно изложил цели и задачи операции в Сирии. После окончания встречи текст раздали представителям СМИ.

«Какой-либо проблемы с курдами, проживающими в нашей стране или за ее пределами, у нас нет… Любое описание ситуации как «турки против курдов» является злонамеренным и ложным. Курды — не наши враги», — цитирует консула «Бизнес-online».

При этом представитель консульства подчеркнул, что после пятого дня операции нет сообщений о гибели мирных жителей в результате действий турецких войск, но есть данные о погибших от рук террористов.

«Мы — единственная нация, которая вышла на поле битвы против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заключил Исмет Эрикан.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции 9 октября 2019 года начали очередную военную операцию на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Цель военной операции — «ликвидация террористической угрозы» у границ Турции и создание зоны безопасности для сирийских беженцев.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турецкой Республики с целью остановить военную операцию. Вашингтон требует от Анкары прекращения огня.